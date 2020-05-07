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Мокрий сніг, значні дощі та штормовий вітер: в Україні суттєво зіпсувалась погода

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 08:38
Мокрий сніг, значні дощі та штормовий вітер: в Україні суттєво зіпсувалась погода
Іллюстративне фото (УНІАН)

В Карпатах буде значний мокрий сніг

Погода в Україні 7 травня холодна та дощова, оголошено штормове попередження та мокрий сніг у західних областях. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях будуть значні дощі, в Карпатах буде значний мокрий сніг; протягом доби у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, синоптики прогнозують, що в Києві та Київській області сьогодні значні дощі.

Нагадаємо, повідомляли, що в Києві за ніч може випасти майже місячна норма опадів, оголошено штормове попередження.

Також РБК-Україна писало, що на заході країни оголосили штормове попередження через значних снігопадів в Карпатах. Є ймовірність сходження лавин, у зв'язку з чим радять утриматися від походів на високогір'я.

Зазначимо, цей тиждень в Україні йдуть сильні дощі та оголошено штормове попередження. Крім того, випав сніг та йде град у деяких областях.

Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні У Києві за ніч може випасти майже місячна норма опадів, - синоптики
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