Мокрый снег и потепление на юге: прогноз на сегодня

Погода в Украине в субботу, 14 декабря, будет дождливой на большинстве территории страны, местами возможен мокрый снег, а на юге потеплеет до +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня на большинстве территории страны, кроме некоторых западных и Киевской областей ожидаются дожди, а в Закарпатской, Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7 градусов, на юге воздух прогреется до +7...+11.

Ночью в северных и восточных областях термометры покажут от 0 до +2 тепла, в центральных и западных - от 0 до +4. В южных областях ночью температура будет колебаться от +3 до +7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируют, однако будет облачно. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +2 до +4, а ночью похолодает до -1...+1 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на выходные, 14-15 декабря. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье погода в Украине будет преимущественно дождливой. Однако, несмотря на ливни, температура воздуха местами поднимется до +8...+11 градусов тепла.