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Дожди в четырех областях: какой будет погода сегодня

Новости » Общество     13.12.2019 - 08:00
Дожди в четырех областях: какой будет погода сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крымской областях дожди

Погода в Украине в пятницу, 13 декабря, облачная, но удерживается "плюсовая" температура. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крымской областях дожди, днем температура воздуха достигнет +2+6, а ночью ожидается +1+3. На востоке страны, как и во всех других областях, облачно. Днем +1+3, а ночью 0+3.

Дожди в четырех областях: какой будет погода сегодня

В северных областях без дождей, днем +1+3, а ночью 0+4. Центр страны облачный, днем 0+2, и ночью так же. В западных областях температура воздуха днем составит +1+4, а ночью 0+4.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице облачно. Днем 0+2, и ночью так же.

Дожди в четырех областях: какой будет погода сегодня

Отметим, синоптики сообщали, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях и на Приазовье порывы ветра 15-20 м/сек.

РБК-Украина сообщало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений

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