Мокрий сніг та потепління на півдні: прогноз на сьогодні

Погода в Україні у суботу, 14 грудня, буде дощовою на більшості території країни, місцями можливий мокрий сніг, а на півдні потепліє до +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на більшості території країни, крім деяких західних та Київської областей очікуються дощі, а у Закарпатській, Чернігівській та Сумській областях з мокрим снігом. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +7 градусів, на півдні повітря прогріється до +7...+11.

Вночі у північних та східних областях термометри покажуть від 0 до +2 тепла, у центральних та західних - від 0 до +4. У південних областях вночі температура коливатиметься від +3 до +7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозують, однак буде хмарно. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +2 до +4, а вночі похолодає до -1...+1 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вихідні, 14-15 грудня. За даними синоптиків, у суботу та неділю погода в Україні буде переважно дощовою. Однак, попри зливи, температура повітря подекуди підніметься до +8...+11 градусів тепла.