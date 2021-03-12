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Мокрый снег и потепление до +12: прогноз погоды на завтра

Автор: Андрей Козловский

В субботу, 13 марта, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +12 тепла, однако ночью на севере столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных регионов, будет идти мокрый снег. Днем без существенных осадков, лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет идти дождь.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами будет гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Прикарпатье и Закарпатье днем будет составлять от +4 до +9, а ночью она ожидается от -3 до +2 тепла. В восточных регионах и Сумской области днем будет от -1 до +4, а ночью 5-10 градусов мороза.

Напомним, сегодня Киев накрыло сильным снегопадом. В связи с этим ввели ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что уже завтра погода в стране улучшится. Ожидается потепление, которое продлится до 16 марта. Однако затем снова ожидается ухудшение погодных условий - температура воздуха не будет превышать 0+5 градусов днем.

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