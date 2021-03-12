Мокрый снег и потепление до +12: прогноз погоды на завтра

Таким образом, ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных регионов, будет идти мокрый снег. Днем без существенных осадков, лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет идти дождь.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами будет гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Прикарпатье и Закарпатье днем будет составлять от +4 до +9, а ночью она ожидается от -3 до +2 тепла. В восточных регионах и Сумской области днем будет от -1 до +4, а ночью 5-10 градусов мороза.