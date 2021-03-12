Мокрий сніг та потепління до +12: прогноз погоди на завтра

Таким чином, вночі в Україні, крім західних та більшості східних регіонів, буде йти мокрий сніг. Вдень без істотних опадів, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде йти дощ.

Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями буде ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Прикарпатті та Закарпатті вдень буде становити від +4 до +9, а вночі вона очікується від -3 до +2 тепла. У східних регіонах та у Сумській області вдень буде від -1 до +4, а вночі 5-10 градусів морозу.