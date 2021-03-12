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Киев засыпает снегом. Въезд в столицу ограничат для грузовиков

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 15:22
Киев засыпает снегом. Въезд в столицу ограничат для грузовиков Фото: снегоуборочная техника (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киев сегодня накрыло сильным снегопадом. В связи с этим ввели ограничение на въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта.

"Ограничения позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учитывать эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - сообщили коммунальщики.

Напомним, сегодня, 12 марта, в Киеве резко ухудшилась погода. С самого утра в столице наблюдался сильный ветер, а в обед начался снегопад. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды мэр Киева призвал руководителей предприятий объявить короткий рабочий день.

Также РБК-Украина писало, что уже завтра погода в стране улучшится. Ожидается потепление, которое продлится до 16 марта. Температура воздуха поднимется местами до +10 градусов. Однако затем вновь ожидается ухудшение погодных условий - температура воздуха не будет превышать 0+5 градусов днем.

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