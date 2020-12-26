Мокрый снег в половине областей и до +5: погода на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня в почти половине областей Украины ожидается снег и мокрый снег. На остальной территории страны будет облачно с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

Сегодня в большинстве областей страны, температура воздуха днем будет колебаться от +1 до -1 градуса. В южных, восточных областях и на Закарпатье днем термометры покажут от +2 до +5 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет такой же, как и днем.

Осадков стоит ждать жителям восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют сухую погоду, но будет облачно с прояснениями. Днем и ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 градуса. Ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Напомним, до этого РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в преддверии Нового года. Синоптики прогнозируют резкое потепление до +9.

Кроме того, недавно Укргидрометцентр дал прогноз погоды на январь следующего года.