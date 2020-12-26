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Мокрий сніг у половині областей та до +5: погода на сьогодні

Київ, Субота 26 грудня 2020 10:00
Мокрий сніг у половині областей та до +5: погода на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні у майже половині областей України очікується сніг та мокрий сніг. На решті території країни буде хмарно з проясненнями.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні у більшості областей країни температура повітря вдень коливатиметься від +1 до -1 градуса. У південних, східних областях та на Закарпатті вдень термометри покажуть від +2 до +5 градусів тепла. Вночі температура повітря буде такою ж, як і вдень.

Опади варто очікувати мешканцям східних, південних, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Мокрий сніг у половині областей та до +5: погода на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні прогнозують суху погоду, але буде хмарно з проясненнями. Вдень та вночі температура повітря коливатиметься від +1 до -1 градуса. Очікується західний вітер, 5-10 метрів на секунду.

Мокрий сніг у половині областей та до +5: погода на сьогодні

Нагадаємо, до цього РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні напередодні Нового року. Синоптики прогнозують різке потепління до +9.

Крім того, нещодавно Укргідрометцентр дав прогноз погоди на січень наступного року.

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