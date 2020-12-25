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Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни

Киев, Пятница 25 декабря 2020 13:21
Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни
Фото: Софийская площадь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине накануне Нового года будет дождливой в большинстве областей. В начале следующей недели в Украине потеплеет до +9.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода на 26 декабря

Завтра в восточных, южных и некоторых центральных областях, а также на Закарпатье прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. На остальной территории будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до -1, только на юге термометры покажут от +2 до +6. Ночью прогнозируют от +3 до -1.

Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни

Погода на 27 декабря

В воскресенье мокрый снег будет идти только в Закарпатской области. В остальных областях будет облачно. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от +3 до -1, а на юге от +2 до +7. Ночью похолодает до -2...-7 градусов.

Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни

Погода на 28 декабря

Следующая неделя начнется с резкого потепления на юге и западе, там днем прогнозируют от +5 до +9 градусов. Западные и южные области накроют дожди, а центр и север засыпать мокрый снег. В центральных областях днем ожидается от 0 до +5. На севере и востоке термометры покажут от 0 до -4, а ночью там похолодает до -10. Ночью температура в остальных областях будет колебаться от +3 до -3.

Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни

Погода на 29 декабря

Во вторник пройдут дожди, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории прогнозируют солнечную погоду. В восточных и северных областях ожидается от 0 до +5. В остальных областях днем от +5 до +11 градусов. Ночью прогнозируют от +5 до -4.

Дожди и до +9 в преддверии Нового года: погода на ближайшие дни

Напомним, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра.

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