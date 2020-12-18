Мокрый снег и оттепель: погода на выходные резко изменится

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина)

Погода в Украине на выходные - 19 и 20 декабря - улучшится. Синоптики прогнозируют потепление, но будет мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В субботу, 19 декабря, осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, там от -1 до +2. В остальных регионах будет без осадков и теплее - до +3 на юге и до +5 на западе.

В Киеве от 0 до +2.

В воскресенье, 20 декабря, в северных областях также возможны осадки. Температура по стране не изменится, но на востоке ночью может опуститься до -4.

В Киеве в воскресенье будет так же. Днем от 0 до +2, и ночью от 0 до +2.

Напомним, в большинстве областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Дорожники предупредили о снеге, дожде и тумане.

Ранее сообщалось, что в пятницу погода в Украине будет пасмурной, а температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +5, однако ночью преимущественно на всей территории страны ожидаются заморозки.

РБК-Украина писало, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана.