Мокрый снег накроет большую часть Украины: прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 19 декабря, в Украине на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до +5 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в западных регионах ночью пройдут снегопады, а днем - снег с дождем. Температура воздуха в регионе будет находиться в пределах от -4 до 0 в ночное время и от -1 до +2 в дневное.
В северных регионах страны 19 декабря пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -4 до -1 градуса. Днем столбики термометров покажут от -1 до +1.
В центральных и восточных областях завтра пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздух ночью и днем составит от -3 до +1 градуса.
На юге завтра ожидается мокрый снег с дождем. При этом в Крыму Николаевской и Херсонской областях осадки выпадут днем. Температура воздуха ночью составит от -2 до 0, днем - от +1 до +5 градусов.
Также синоптики ожидают на всей территории Украины сильный ветер до 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Украине 19 декабря (meteo.gov.ua)
В воскресенье ночью в столице ожидается мокрый снег, к которому днем добавится дождь. Также прогнозируется сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.
Температура воздуха в Киеве ночью составит от -2 до 0, днем - от 0 до +2 градусов.
Фото: погода в Киеве 19 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и сильных морозах, которые придут в Украину 21-22 декабря.
Отметим, в Карпатах 19 декабря в связи со снегопадами объявлена значительная снеголавинная опасность.