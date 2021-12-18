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Мокрий сніг накриє більшу частину України: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 19 грудня, в Україні здебільшого очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Температура повітря коливатиметься в межах від -4 до +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в західних регіонах вночі пройдуть снігопади, а вдень - сніг з дощем. Температура повітря в регіоні буде перебувати в межах від -4 до 0 в нічний час і від -1 до +2 в денний.

У північних регіонах країни 19 грудня пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від -4 до -1 градуса. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1.

У центральних та східних областях завтра пройде мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі та вдень становитиме від -3 до +1 градуса.

На півдні завтра очікується мокрий сніг з дощем. При цьому в Криму Миколаївській та Херсонській областях опади випадуть вдень. Температура повітря вночі становитиме від -2 до 0, вдень - від +1 до +5 градусів.

Також синоптики очікують на всій території України сильний вітер до 7-12 метрів в секунду.

Фото: погода в Україні 19 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У неділю вночі в столиці очікується мокрий сніг, до якого вдень додасться дощ. Також прогнозується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від -2 до 0, вдень - від 0 до +2 градусів.

Фото: погода в Києві 19 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різке погіршення погоди і сильні морози, які прийдуть в Україну 21-22 грудня.

Відзначити, у Карпатах 19 грудня у зв'язку зі снігопадами оголошено значну сніголавинну небезпеку.

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Погода в УкраїніГідрометцентр