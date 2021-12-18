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В Карпатах - снегопады. Объявлена снеголавинная опасность

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Карпаты, Суббота 18 декабря 2021 09:18
В Карпатах - снегопады. Объявлена снеголавинная опасность Фото: в Карпатах снегопады (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах продолжаются снегопады. Есть угроза схождения лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ГСЧС.

В связи со снегопадами 18-19 декабря, в горах Львовской и Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).

Отметим, в субботу в Украине будут снегопады. Температура воздуха опустится до -4.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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