В Карпатах - снегопады. Объявлена снеголавинная опасность
Фото: в Карпатах снегопады (facebook.com)
В Карпатах продолжаются снегопады. Есть угроза схождения лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ГСЧС.
В связи со снегопадами 18-19 декабря, в горах Львовской и Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).
Отметим, в субботу в Украине будут снегопады. Температура воздуха опустится до -4.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.