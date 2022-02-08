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Мокрый снег и гололед: синоптик поделилась прогнозом погоды на завтра

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 13:45
Мокрый снег и гололед: синоптик поделилась прогнозом погоды на завтра Фото: завтра в Украине ожидается мокрый снег (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Атмосферные фронты с северо-запада Европы продолжат портить погоду в Украине. В связи с этим в среду, 9 февраля, в большинстве регионов ожидается мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптика, завтра ночью осадки накроют западные и восточные области. Утром мокрый снег доберется до севера и центра страны, а именно в Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Днем осадки утихнут.

Диденко предупредила, что в большинстве регионов в утреннее и вечернее время на дорогах будет гололед. Кроме того, завтра в Украине ожидается в шквальный ветер со скоростью до 5-12 м/с, а местами порывы достигнут до 15-20 м/с.

Температура воздуха 9 февраля будет колебаться в районе нуля градусов. Ночью возможен небольшой мороз, а на востоке и севере прогнозируется до -2 градусов. В то же время на юге столбики термометров покажут до +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодняшней ночью пройдет мокрый снег, однако к утру он прекратится. При этом в Киеве будет наблюдаться сильный ветер. Температура максимально поднимется до +2 градусов.

Синоптик добавила, что до конца недели в Украине не будет значительного похолодания. Однако в регионах возможны небольшие осадки и порывистый ветер.

Мокрый снег и гололед: синоптик поделилась прогнозом погоды на завтра

Напомним, сегодня в Украине спрогнозировали облачную, но по-зимнему теплую погоду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели предупредили туристов о снеголавинной опасности в горах и объявили в Карпатах штормовое предупреждение.

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