Мокрый снег и гололед: синоптик поделилась прогнозом погоды на завтра

Атмосферные фронты с северо-запада Европы продолжат портить погоду в Украине. В связи с этим в среду, 9 февраля, в большинстве регионов ожидается мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

По данным синоптика, завтра ночью осадки накроют западные и восточные области. Утром мокрый снег доберется до севера и центра страны, а именно в Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Днем осадки утихнут.

Диденко предупредила, что в большинстве регионов в утреннее и вечернее время на дорогах будет гололед. Кроме того, завтра в Украине ожидается в шквальный ветер со скоростью до 5-12 м/с, а местами порывы достигнут до 15-20 м/с.

Температура воздуха 9 февраля будет колебаться в районе нуля градусов. Ночью возможен небольшой мороз, а на востоке и севере прогнозируется до -2 градусов. В то же время на юге столбики термометров покажут до +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодняшней ночью пройдет мокрый снег, однако к утру он прекратится. При этом в Киеве будет наблюдаться сильный ветер. Температура максимально поднимется до +2 градусов.

Синоптик добавила, что до конца недели в Украине не будет значительного похолодания. Однако в регионах возможны небольшие осадки и порывистый ветер.