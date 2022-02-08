Дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня потеплеет (GettyImages)
УкрГидрометцентр прогнозирует сегодня облачную, но теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +5.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Дожди прогнозируют в восточные и южных областях. Снег с дождем будет на западе страны. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью -2+2,
- на севере днем 0+2, а ночью -1+2,
- на востоке днем + 2+4, а ночью 0 + 2,
- на юге днем +3+5, а ночью +3+5,
- в центре днем -1+4, а ночью -1+3.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня облачно. Температура воздуха днем составит -1 + 1, так же ночью.