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Дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 06:00
Дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня потеплеет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр прогнозирует сегодня облачную, но теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +5.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди прогнозируют в восточные и южных областях. Снег с дождем будет на западе страны. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 3, а ночью -2+2,
  • на севере днем 0+2, а ночью -1+2,
  • на востоке днем + 2+4, а ночью 0 + 2,
  • на юге днем +3+5, а ночью +3+5,
  • в центре днем -1+4, а ночью -1+3.

Дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня облачно. Температура воздуха днем составит -1 + 1, так же ночью.

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