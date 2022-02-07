В горах объявлено штормовое предупреждение, есть угроза схода лавин

В Украине объявлено штормовое предупреждение в горах. Синоптики предупредили о метелях и снегопадах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в регионах

В западных областях сегодня мокрый снег с дождем, днем от + 3 до +6, ночью от -1 до + 3. На севере такая же ситуация с осадками, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3.

В центре Украины переменная облачность, днем от +2 до + 7, ночью от -1 до -3. На востоке сухо, днем от +2 до + 4, ночью от -2 до -5.

На юге тоже без осадков, днем от + 6 до +9, ночью от -3 до + 2.