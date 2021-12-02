Мокрый снег, гололед и потепление до +14: прогноз погоды в Украине на завтра

В пятницу, 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололед на дорогах в ряде регионов. Переменная облачность без осадков и потепление до +14 синоптики прогнозируют в южных, восточных и центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра в западных и северных регионах пройдет снег с дождем. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха здесь составит от -1 до +2 ночью, и от +1 до + 6 днем.

В центральных областях синоптики ожидают дождь со снегом. Температура воздух ночью будет колебаться от 0 до +3, днем - от +4 до +6.

На юге и востоке Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8, а днем - от +10 до +14.

Погода в Киеве

В пятницу в столице ожидается снег с дождем. Температура воздуха в Киеве ночью составит от -0 до +2, а днем - от +4 до +6.