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Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

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Києва, Четвер 02 грудня 2021 20:00
Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра Фото: прогноз погоди в Україні на 3 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг і ожеледь на дорогах у ряді регіонів. Мінлива хмарність без опадів і потепління до +14 синоптики прогнозують в південних, східних і центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в західних і північних регіонах пройде сніг з дощем. Вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура повітря тут складе від -1 до + 2 вночі, і від +1 до + 6 вдень.

Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

У центральних областях синоптики очікують дощ зі снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +3, вдень - від +4 до + 6.

На півдні та сході України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +8, а вдень - від +10 до + 14.

Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці очікується сніг з дощем. Температура повітря в Києві вночі становитиме від -0 до +2, а вдень - від +4 до + 6.

Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

Нагадавши, у грудні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від -4 до +3 градусів.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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