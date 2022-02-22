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Мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 20:00
Мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на завтра Фото: завтра ожидается мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 23 февраля, на западе Украины ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории страны без осадков. При этом температура воздуха днем прогреется до +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на западе днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 -3 градусов, а днем прогнозируется +2 +6 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1 +1 градусов, а днем +4 +6 градусов.

В восточных областях также осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +5, а днем +5 +9.

На юге страны также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0 +5, а днем +8 +10.

В центральных регионах ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью составит -1 +3 градусов, а днем +4 +7.

Мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В среду в столице будет без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -1 +1 градусов, а днем +4 +6.

Мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее синоптик сообщала, что завтра в Украину придет кратковременное похолодание.

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