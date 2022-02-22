Мокрий сніг з дощем на заході і до 10 градусів тепла: прогноз погоди на завтра

У середу, 23 лютого, на заході України очікується мокрий сніг з дощем, на решті території країни без опадів. При цьому температура повітря вдень прогріється до + 10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра на заході вдень прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 -3 градусів, а вдень прогнозується +2 +6 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.

На півночі буде без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -1 +1 градусів, а вдень +4 +6 градусів.

У східних областях також опади не прогнозуються. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +5, а вдень +5 +9.

На півдні країни також опадів не очікується. Температура повітря вночі 0 +5, а вдень +8 +10.

У центральних регіонах вночі та вдень без опадів. Температура повітря вночі становитиме -1 +3 градусів, а вдень +4 +7.

Погода в Києві

У середу в столиці буде без опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -1 +1 градусів, а вдень +4 +6.