Мокрий сніг з дощем на заході і до 10 градусів тепла: прогноз погоди на завтра
У середу, 23 лютого, на заході України очікується мокрий сніг з дощем, на решті території країни без опадів. При цьому температура повітря вдень прогріється до + 10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра на заході вдень прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 -3 градусів, а вдень прогнозується +2 +6 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.
На півночі буде без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -1 +1 градусів, а вдень +4 +6 градусів.
У східних областях також опади не прогнозуються. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +5, а вдень +5 +9.
На півдні країни також опадів не очікується. Температура повітря вночі 0 +5, а вдень +8 +10.
У центральних регіонах вночі та вдень без опадів. Температура повітря вночі становитиме -1 +3 градусів, а вдень +4 +7.
Погода в Києві
У середу в столиці буде без опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.
Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -1 +1 градусів, а вдень +4 +6.
Нагадаємо, раніше синоптик повідомляла, що завтра в Україну прийде короткочасне похолодання.