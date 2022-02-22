В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на завтра
Фото: в Украину придет похолодание (Виталий Носач РБК-Украина)
В среду, 23 февраля, в Украину придет кратковременное похолодание. В некоторых областях ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
По данным синоптика, завтра в западных областях прогнозируются осадки в виде мокрого снега. На остальной части территории без существенных осадков.
Температура воздуха в среднем поднимется до +3... +6 градусов. На юге страны будет теплее всего - до +9 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -1... -4 градусов.
В Киеве завтра солнечно, осадков не предвидится. Температура установится в пределах +3... +5 градусов.
Как сообщало РБК-Украна ранее, сегодня в большинстве регионов, по данным синоптиков, ожидаются дожди.