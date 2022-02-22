ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Украина, Вторник 22 февраля 2022 15:57
В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: в Украину придет похолодание (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В среду, 23 февраля, в Украину придет кратковременное похолодание. В некоторых областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра в западных областях прогнозируются осадки в виде мокрого снега. На остальной части территории без существенных осадков.

Температура воздуха в среднем поднимется до +3... +6 градусов. На юге страны будет теплее всего - до +9 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -1... -4 градусов.

В Киеве завтра солнечно, осадков не предвидится. Температура установится в пределах +3... +5 градусов.

В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Как сообщало РБК-Украна ранее, сегодня в большинстве регионов, по данным синоптиков, ожидаются дожди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше