Мокрый снег с дождем и похолодание: прогноз погоды в Украине

В Украине сегодня, 14 декабря, прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем практически на всей территории страны. Температура воздуха днем составит -1 +6 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сухая погода сегодня ожидается только в Закарпатской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму. На остальной территории страны будет мокрый снег с дождем, в Одесской области - дождь.

Температура воздуха на западе составит -1 +4 градуса днем, -1 +1 ночью. В центральных областях столбики термометров покажут -1 +4 днем, -1 +1 ночью.

На севере -1 +1 днем, -1 +1 ночью. В восточных областях днем будет -1 +1, ночью -1 -3. В южных регионах днем температура составит +2 +6.

В Крыму температура составит +9 +11 градусов днем и -4 -6 ночью.

Прогноз в Киеве

В столице в понедельник ожидается мокрый снег с дождем днем и ночью. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса днем, и от -1 до +1 градуса ночью.

Как писало РБК-Украина, 13 декабря в Украине сохранилась гололедица. По данным Укргидрометцентра, днем ​​она была в большинстве областей, кроме юго-восточной части.

Напомним, 12 декабря в Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям из-за гололеда на дорогах. Также водителей предупреждали о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.