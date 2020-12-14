Мокрий сніг з дощем і похолодання: прогноз погоди в Україні

В Україні сьогодні, 14 грудня, прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень становитиме -1 +6 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Суха погода сьогодні очікується тільки в Закарпатській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму. На решті території країни буде мокрий сніг з дощем, в Одеській області - дощ.

Температура повітря на заході становитиме -1 +4 градуси вдень, -1 +1 вночі. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть -1 +4 вдень, -1 +1 вночі.

На півночі -1 +1 вдень, -1 +1 вночі. У східних областях вдень буде -1 +1, вночі -1 -3. У південних регіонах вдень температура складе +2 +6.

У Криму температура складе +9 +11 градусів вдень і -4 -6 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці в понеділок очікується мокрий сніг з дощем вдень і вночі. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса вдень, і від -1 до +1 градуса вночі.

Як писало РБК-Україна, 13 грудня в Україні збереглася ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, вдень вона була в більшості областей, крім південно-східної частини.

Нагадаємо, 12 грудня у Міністерстві внутрішніх справ дали рекомендації водіям через ожеледицю на дорогах. Також водіїв попереджали про можливі порушення у русі транспорту через негоду.