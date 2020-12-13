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Желтый уровень опасности: в Украине сегодня сохранится гололедица

Украина, Воскресенье 13 декабря 2020 09:05
Желтый уровень опасности: в Украине сегодня сохранится гололедица
Фото: гололед в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине сегодня, 13 декабря, сохранится гололедица. По данным Укргидрометцентра, днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупреждают спасатели.

Кроме того, водителей призывают соблюдать правила безопасного вождения. Им предоставили следующие рекомендации:

  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Напомним, "Укравтодор" сообщает, что в воскресенье, 13 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Как писало РБК-Украина 12 декабря в Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям из-за гололеда на дорогах. Также водителей предупреждали о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

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