UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

Завтра, 5 декабря в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Завтра в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. Ночью осадков не будет. На остальной территории страны - переменная облачность.

Температура составит:

  • на западе днем от -1 до +3, ночью - от -3 до -7;
  • на севере днем от -1 до +2, ночью - от -3 до -5;
  • на востоке днем от +2 до +5, ночью - от -2 до -4;
  • на юге днем от +4 до +8, ночью - от 0 до -5;
  • в центре днем от +1 до +3, ночью - от -2 до -6;

Фото: погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5.

Фото: погода в Киеве 5 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, в ГСЧС предупредили о возможном сходе лавин в Карпатах 5 декабря после сильных снегопадов.

Отметим, ранее спасатели предупредили о сильных морозах в Карпатах и попросили туристов и местных жителей отказаться от похода в горы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр