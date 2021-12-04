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Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах

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Украина, Суббота 04 декабря 2021 13:06
Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах Фото: спасательная операция в Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о возможном сходе лавин в Карпатах. Опасность возникла из-за сильных снегопадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В связи с интенсивным приростом снежного покрова, 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели предупредили, что в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. Также ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на утро 4 декабря на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха - 16 градусов мороза.

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