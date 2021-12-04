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Мокрий сніг з дощем і незначне потепління: прогноз погоди в Україні на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

Завтра, 5 грудня у західних областях очікується мокрий сніг з дощем. На решті території країни синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Завтра у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях вдень очікується мокрий сніг з дощем. Вночі опадів не буде. На решті території країни - мінлива хмарність.

Температура складе:

  • на заході вдень від -1 до +3, вночі - від -3 до -7;
  • на півночі вдень від -1 до +2, вночі - від -3 до -5;
  • на сході вдень від +2 до +5, вночі - від -2 до -4;
  • на півдні вдень від +4 до +8, вночі - від 0 до -5;
  • у центрі вдень від +1 до +3, вночі - від -2 до -6;

Фото: погода в Україні 5 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень становитиме від 0 до + 2, вночі від -3 до -5.

Фото: погода в Києві 5 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадавши, У ДСНС попередили про можливий Схід лавин у Карпатах 5 грудня після сильних снігопадів.

Зазначимо, раніше рятувальники попередили про сильні морози в Карпатах і попросили туристів і місцевих жителів відмовитися від походу в гори.

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