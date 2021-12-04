Мокрий сніг з дощем і незначне потепління: прогноз погоди в Україні на завтра

Завтра, 5 грудня у західних областях очікується мокрий сніг з дощем. На решті території країни синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях вдень очікується мокрий сніг з дощем. Вночі опадів не буде. На решті території країни - мінлива хмарність.
Температура складе:
Фото: погода в Україні 5 грудня (meteo.gov.ua)
У Києві завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень становитиме від 0 до + 2, вночі від -3 до -5.
Фото: погода в Києві 5 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадавши, У ДСНС попередили про можливий Схід лавин у Карпатах 5 грудня після сильних снігопадів.
Зазначимо, раніше рятувальники попередили про сильні морози в Карпатах і попросили туристів і місцевих жителів відмовитися від походу в гори.