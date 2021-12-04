В Карпатах открыли пункты обогрева из-за сильного мороза и снегопадов

Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Температура упала до -16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным министерства, развернутые на перевалах:

Яблуницком;

Буковецком;

Кривопольском;

Вышковском.

"Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям", - отмечается в сообщении.

Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на утро 4 декабря на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха - 16 градусов мороза.