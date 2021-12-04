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В Карпатах открыли пункты обогрева из-за сильного мороза и снегопадов

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Украина, Суббота 04 декабря 2021 11:10
В Карпатах открыли пункты обогрева из-за сильного мороза и снегопадов Фото: В Карпатах открыли пункты обогрева (mvs.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Температура упала до -16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным министерства, развернутые на перевалах:

  • Яблуницком;
  • Буковецком;
  • Кривопольском;
  • Вышковском.

"Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям", - отмечается в сообщении.

Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на утро 4 декабря на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха - 16 градусов мороза.

Напомним, спасатели предупредили, что в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. Также ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.

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