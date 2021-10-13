Мокрый снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 13 октября на большинстве территории Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах - ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На севере страны синоптики прогнозируют дожди в течение суток, температура воздуха составит днем +9 +12 градусов, ночью +4 +7.

В восточных областях также ожидаются дожди, столбики термометра будут колебаться в пределах +11 +17 днем, а ночью +5 +8.

На юге тоже будут идти дожди в течение дня и ночи, температура воздуха днем поднимется до +10 +17, а ночью упадет до +8 +10.

В западных областях незначительные осадки. Столбики термометра днем покажут +8 +12, а ночью упадут до +1 +4. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, в течение суток ожидается от -2 градусов мороза до +3 тепла.

В центре страны синоптики обещают сильные дожди в течение суток. Днем температура воздуха составит + 8 +13, а ночью упадет до +4 + 7.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируют сильные дожди в течение дня, ночью без существенных осадков. Столбики термометра покажут +9 +11 днем, а ночью +4 +6.