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Мокрый снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Среда 13 октября 2021 08:00
Мокрый снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине 13 октября ожидается мокрый снег, ливни и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 октября на большинстве территории Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах - ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На севере страны синоптики прогнозируют дожди в течение суток, температура воздуха составит днем +9 +12 градусов, ночью +4 +7.

В восточных областях также ожидаются дожди, столбики термометра будут колебаться в пределах +11 +17 днем, а ночью +5 +8.

На юге тоже будут идти дожди в течение дня и ночи, температура воздуха днем поднимется до +10 +17, а ночью упадет до +8 +10.

В западных областях незначительные осадки. Столбики термометра днем покажут +8 +12, а ночью упадут до +1 +4. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, в течение суток ожидается от -2 градусов мороза до +3 тепла.

В центре страны синоптики обещают сильные дожди в течение суток. Днем температура воздуха составит + 8 +13, а ночью упадет до +4 + 7.

Мокрый снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируют сильные дожди в течение дня, ночью без существенных осадков. Столбики термометра покажут +9 +11 днем, а ночью +4 +6.

Мокрый снег, дождь и туман: какой будет погода в Украине сегодня

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Погода в Украине Туман Укргидометцентр
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