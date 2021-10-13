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Мокрий сніг, дощ та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 08:00
Мокрий сніг, дощ та туман: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні 13 жовтня очікується мокрий сніг, зливи та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 жовтня на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах - очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від -2 до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На півночі країни синоптики прогнозують дощі протягом доби, температура повітря становитиме вдень +9 +12 градусів, вночі +4 +7.

У східних областях також очікуються дощі протягом доби, стовпчики термометра коливатимуться в межах +11 +17 вдень, а вночі +5 +8.

На півдні теж йтимуть дощі протягом дня і ночі, температура повітря вдень підніметься до +10 +17, а вночі впаде до +8 +10.

У західних областях незначні опади. Стовпчики термометра вдень покажуть +8 +12, а вночі впадуть до +1 +4. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, протягом доби очікується від -2 градусів морозу до +3 тепла.

У центрі країни синоптики обіцяють сильні дощі протягом доби. Вдень температура повітря складе +8 +13, а вночі впаде до +4 +7.

Мокрий сніг, дощ та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці прогнозують сильні дощі протягом дня, вночі без істотних опадів. Стовпчики термометра покажуть +9 +11 вдень, а вночі +4 +6.

Мокрий сніг, дощ та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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Погода в Україні Туман Укргидометцентр
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