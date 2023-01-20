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Мокрий сніг та шквальні пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 07:00
Мокрий сніг та шквальні пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 20 січня буде хмарною з опадами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 20 січня, частину України накриють дощі та мокрий сніг. У більшості областей очікуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних областях буде вирувати негода. Вдень очікується помірний дощ та мокрий сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатському регіоні значні опади.

На решті території хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с. На більшості території, крім заходу та півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на заході протягом доби буде у межах від +4 до -1 градуса, а на Закарпатті +1 +6 градусів.

На решті території стовпчики термометра вдень покажуть +5 +10 градусів, вночі +1 +6. На сході вночі близько нуля, а на півдні вдень до +15 градусів.

Мокрий сніг та шквальні пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві вдень прогнозується +7 +9 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, в "Укренерго" зазначили, що через теплу погоду в Україні дещо зменшилося споживання електроенергії, але попри це дефіцит залишається суттєвим.

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