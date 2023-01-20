Мокрый снег и шквальные порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 20 января, часть Украины накроют дожди и мокрый снег. В большинстве областей ожидаются шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных областях будет бушевать непогода. Днем ожидается умеренный дождь и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Карпатском регионе сильные осадки.

На остальной территории облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 7-12 м/с. На большинстве территорий, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе в течение суток будет от +4 до -1 градуса, а на Закарпатье +1 +6 градусов.

На остальной территории столбики термометра днем покажут +5 +10 градусов, ночью +1 +6. На востоке ночью около нуля, а на юге днем до +15 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве днем прогнозируется +7 +9 градусов, а ночью +4 +6 градусов.