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Дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду, - "Укренерго"

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 11:34
Дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду, - "Укренерго" Фото: дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 січня, через теплу погоду українці можуть споживати менше електроенергії. При цьому дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. При цьому перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того, вчора було завершено ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновлено вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України та забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Нагадаємо, сьогодні Київ та Одеса повернулися до відключень електроенергії за графіками. При цьому світло можуть вимикати у сірих зонах.

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