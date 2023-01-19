Дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду, - "Укренерго"

Сьогодні, 19 січня, через теплу погоду українці можуть споживати менше електроенергії. При цьому дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. При цьому перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того, вчора було завершено ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновлено вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України та забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.