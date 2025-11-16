Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. Однак вже у другій половині тижня можливий мокрий сніг та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Опади прогнозуються у західних областях, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 18 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на заході та у центрі країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 19 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на заході прогнозується мокрий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 20 листопада, в Україні - переважно хмарно з проясненнямо, невеликі дощі можливі у східних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 21 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на заході та півночі - невеликі дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Раніше Укргідрометцентр підбив підсумки погодних умов першої декади листопада 2025 року та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур у різних регіонах.