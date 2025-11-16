Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако уже во второй половине недели возможен мокрый снег и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Осадки прогнозируются в западных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ожидается умеренная облачность.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 18 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на западе и в центре страны.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 19 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Более того, на западе прогнозируется мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 20 ноября, в Украине - преимущественно облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны в восточных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 21 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление. Но на западе и севере - небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
Ранее Укргидрометцентр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур в разных регионах.