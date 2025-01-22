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Мокрий сніг та ожеледиця. Київ та область попередили про небезпечну погоду

Фото: Київ та область попередили про небезпечну погоду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 22 січня та вночі й вранці 23 січня очікуються погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

Жителів Києва та області попередили, що в найближчі години очікується налипання мокрого снігу та поява ожеледиці на дорогах, що протримається до ранку 23 січня. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.

В центрі зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також погіршити ситуацію з рухом транспорту.

Водіям і пішоходам рекомендують бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, чого не можна робити при їзді на авто по снігу.

Зауважимо, що пішоходам також в зимовий період варто бути особливо обережними на дорогах. Дотримання простих правил безпеки може вберегти вас від травмувань.

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