Мокрий сніг та ожеледиця. Київ та область попередили про небезпечну погоду

Жителів Києва та області попередили, що в найближчі години очікується налипання мокрого снігу та поява ожеледиці на дорогах, що протримається до ранку 23 січня. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.

В центрі зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також погіршити ситуацію з рухом транспорту.

Водіям і пішоходам рекомендують бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.