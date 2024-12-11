Ожеледиця та сніг. Як вберегти себе від травмувань: правила безпеки

В зимовий період треба бути особливо обережними на дорогах під час ожеледиці. Дотримання простих правил безпеки може вберегти вас від травмувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

Подбати про власну безпеку під час ожеледиці необхідно ще до виходу з дому. Оскільки ушкодження через падіння можуть бути дуже серйозними.

Правила безпеки

Обирайте зручне взуття з рельєфною підошвою без підборів. Однак, якщо ваше взуття все одно ковзає, можна придбати спеціальні накладки-льодоходи або зробити їх самостійно. Пересувайтесь повільно. Якщо ви відчули, що втратили рівновагу і падаєте - швидко присядьте. Не тримайте руки в кишенях, бо це збільшує можливість падіння та отримання більш важких травм. Обходьте замерзлі калюжі, сходи, схили, металеві кришки люків та інше. У разі падіння необхідно згрупуватися, напружити м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотитися. Таким чином удар розтягнеться і втратить свою силу при обертанні. Тримайтеся подалі від краю проїжджої частини та не перебігайте дорогу. Пам’ятайте, що під час ожеледиці гальмівний шлях машини значно збільшується. Тобто, якщо ви несподівано вибіжите на дорогу, авто може не встигнути зупинитися. Не виходьте на вулицю у нетверезому стані.

Проте, якщо ви все ж таки впали та потребуєте допомоги - звертайтесь до екстрених служб за номерами 101, 102, 103 або 112.