Мокрый снег и гололедица. Киев и область предупредили об опасной погоде

Жителей Киева и области предупредили, что в ближайшие часы ожидается налипание мокрого снега и появление гололеда на дорогах, что продержится до утра 23 января. В связи с этим объявлен первый уровень опасности, а именно - желтый.

В центре отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ухудшить ситуацию с движением транспорта.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности.