Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради

Перерви між снігопадами за нинішнього клімату такі, що навіть протягом зими водії встигають втратити навички їзди по засніженій дорозі. Разом з автожурналістами rbc.ua пригадуємо, чого водієві не можна робити, коли під колесами замість шорсткого асфальту – сніг.

Перш за все нагадаємо, що сніг – це відразу декілька ускладнень для автомобіля. Якщо він щойно випав і його багато, він заважає їхати і машина може забуксувати та загрузнути. Коли сніг давній і не був вчасно прибраний комунальниками, він буває щільно вкатаним аж до стану ожеледиці, і тоді машині буде слизько. Ще один дуже неприємний стан снігу – коли він мокрий і разом з великою кількістю води набуває консистенції каші (випробувачі шин кажуть шуга), яка одночасно і слизька, і дає всі шанси забуксувати, та ще й загрожує акваплануванням.

Як їхати, коли на дорозі сніг

Отже, снігопад – це не обов’язково слизька поверхня під колесами. Проте, один з необхідних для ожеледі чинників він точно гарантує – волога у великій кількості. А коли вона замерзне і перетвориться на лід, водій спрогнозувати не може. Відтак, найперше правило руху після снігопаду (або під час нього): маючи сніг на дорозі, треба керувати машиною так, як у справжню ожеледицю. При тому можливо, що за кількасот метрів шляху ситуація проясниться і їхати можна буде більш сміливо.

Чого не можна робити за кермом на снігу:

рухатись швидко, як по сухому асфальту. Сніг не тільки погіршує зчеплення із дорогою, він маскує кригу і ями. Тож коли взимку на дорозі лежить сніг, їхати бажано як мінімум удвічі повільніше за їзду по чистій дорозі;

різко гальмувати. При гальмуванні на снігу колеса можуть заблокуватись і піти юзом навіть за плюсової температури. Гальмувати слід завчасно, і тиснути педаль плавно. Досвідчений водій буде спочатку уповільнюватись, гальмуючи двигуном, і тільки після того зупиняти авто гальмівною педаллю. Звісно, на снігу треба тримати більший запас дистанції у порівнянні з літом;

обертати кермо різким рухом. Коли водій зробить так на засніженій поверхні, машина може не відреагувати на цю дію. Або відреагувати, але задня вісь при тому зірветься в занос. Тож у поворотах краще спрямовувати машину за великим радіусом, не змінюючи швидкість, при увімкненій передачі і при постійних обертах двигуна;

відправлятись у дорогу з непрогрітим двигуном. Поки двигун холодний, його оберти можуть триматися високими навіть при ненатиснутому акселераторі. Через це на снігу та льоду буде важко зрушити машину з місця, бо колеса будуть пробуксовувати. І гальмувати двигуном за таких умов теж неможливо, а на слизькій дорозі це дуже великий мінус;

вирушати у поїздку з холодним салоном. У снігопад обов’язково дочекайтесь, поки опалювач прогріє салон, що всі вікна очистилися від намерзлого снігу зовні і від запотівання зсередини. Ймовірність запотівання особливо велика під час снігопаду, коли скло охолоджується ззовні снігом, що падає.

Коротко

Сніг, що нападав на дорогу, малоприємний для водія чинник сам по собі. Але мало підготуватись до взаємодії з ним – ще раз нагадуємо, що він може приховувати під собою лід. Вирахувати такий сюрприз можна самостійно, якщо пригадати, чи не була дорога мокрою перед сьогоднішнім заморозком та снігопадом. І якщо це так, будьте певні, що матимете не тільки сніг, а на додачу ще й кригу під ним. Особливо велика ймовірність такого екстриму буде на мостах, естакадах і відкритих ділянках дороги, які обдуваються морозним повітрям з різних боків.