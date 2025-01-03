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Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради

П'ятниця 03 січня 2025 11:44
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Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради Фото: чого не можна робити при їзді на авто по снігу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Перерви між снігопадами за нинішнього клімату такі, що навіть протягом зими водії встигають втратити навички їзди по засніженій дорозі. Разом з автожурналістами rbc.ua пригадуємо, чого водієві не можна робити, коли під колесами замість шорсткого асфальту – сніг.

Про те, які дії водія можуть призвести до аварії після снігопаду, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre i Motor.

Перш за все нагадаємо, що сніг – це відразу декілька ускладнень для автомобіля. Якщо він щойно випав і його багато, він заважає їхати і машина може забуксувати та загрузнути. Коли сніг давній і не був вчасно прибраний комунальниками, він буває щільно вкатаним аж до стану ожеледиці, і тоді машині буде слизько. Ще один дуже неприємний стан снігу – коли він мокрий і разом з великою кількістю води набуває консистенції каші (випробувачі шин кажуть шуга), яка одночасно і слизька, і дає всі шанси забуксувати, та ще й загрожує акваплануванням.

Як їхати, коли на дорозі сніг

Отже, снігопад – це не обов’язково слизька поверхня під колесами. Проте, один з необхідних для ожеледі чинників він точно гарантує – волога у великій кількості. А коли вона замерзне і перетвориться на лід, водій спрогнозувати не може. Відтак, найперше правило руху після снігопаду (або під час нього): маючи сніг на дорозі, треба керувати машиною так, як у справжню ожеледицю. При тому можливо, що за кількасот метрів шляху ситуація проясниться і їхати можна буде більш сміливо.

Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради

Чого не можна робити за кермом на снігу:

  • рухатись швидко, як по сухому асфальту. Сніг не тільки погіршує зчеплення із дорогою, він маскує кригу і ями. Тож коли взимку на дорозі лежить сніг, їхати бажано як мінімум удвічі повільніше за їзду по чистій дорозі;
  • різко гальмувати. При гальмуванні на снігу колеса можуть заблокуватись і піти юзом навіть за плюсової температури. Гальмувати слід завчасно, і тиснути педаль плавно. Досвідчений водій буде спочатку уповільнюватись, гальмуючи двигуном, і тільки після того зупиняти авто гальмівною педаллю. Звісно, на снігу треба тримати більший запас дистанції у порівнянні з літом;
  • обертати кермо різким рухом. Коли водій зробить так на засніженій поверхні, машина може не відреагувати на цю дію. Або відреагувати, але задня вісь при тому зірветься в занос. Тож у поворотах краще спрямовувати машину за великим радіусом, не змінюючи швидкість, при увімкненій передачі і при постійних обертах двигуна;
  • відправлятись у дорогу з непрогрітим двигуном. Поки двигун холодний, його оберти можуть триматися високими навіть при ненатиснутому акселераторі. Через це на снігу та льоду буде важко зрушити машину з місця, бо колеса будуть пробуксовувати. І гальмувати двигуном за таких умов теж неможливо, а на слизькій дорозі це дуже великий мінус;
  • вирушати у поїздку з холодним салоном. У снігопад обов’язково дочекайтесь, поки опалювач прогріє салон, що всі вікна очистилися від намерзлого снігу зовні і від запотівання зсередини. Ймовірність запотівання особливо велика під час снігопаду, коли скло охолоджується ззовні снігом, що падає.

Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради

Коротко

Сніг, що нападав на дорогу, малоприємний для водія чинник сам по собі. Але мало підготуватись до взаємодії з ним – ще раз нагадуємо, що він може приховувати під собою лід. Вирахувати такий сюрприз можна самостійно, якщо пригадати, чи не була дорога мокрою перед сьогоднішнім заморозком та снігопадом. І якщо це так, будьте певні, що матимете не тільки сніг, а на додачу ще й кригу під ним. Особливо велика ймовірність такого екстриму буде на мостах, естакадах і відкритих ділянках дороги, які обдуваються морозним повітрям з різних боків.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.

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