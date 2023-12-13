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Мокрий сніг та дощі по усій Україні, місцями пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 14 грудня, по усій території України очікується мокрий сніг та дощ. У південних, центральних та північно-східних областях можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі; вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у північно-східних областях значні опади. На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від 0 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +3 вночі й від +1 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +9 до +13 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до -7 вночі й від -2 до +4 вдень.

Фото: погода на 14 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень від -1 до +4, а в Києві вночі та вдень від 0 - +2. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

"14 грудня вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади; у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - пише Укргідрометцентр. 

Фото: попередження про небезпечні метеорологічні явища (meteo.gov.ua)

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