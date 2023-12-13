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Мокрый снег и дожди по всей Украине, местами порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 14 декабря, на всей территории Украины ожидается мокрый снег и дождь. В южных, центральных и северо-восточных областях возможны порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди; ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от 0 до +7 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до +3 ночью и от +1 до +3 днем;
  • на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +9 до +13 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до -7 ночью и от -2 до +4 днем.

Фото: погода на 14 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, мокрый снег и дождь. Местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем от -1 до +4, а в Киеве ночью и днем от 0 - +2. 

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

"14 декабря ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - пишет Укргидрометцентр.

Фото: предупреждение об опасных метеорологических явлениях (meteo.gov.ua)

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