Мокрый снег и дожди по всей Украине, местами порывы ветра: погода на завтра

Завтра, 14 декабря, на всей территории Украины ожидается мокрый снег и дождь. В южных, центральных и северо-восточных областях возможны порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди; ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 14 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, мокрый снег и дождь. Местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью и днем от -1 до +4, а в Киеве ночью и днем от 0 - +2.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
"14 декабря ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - пишет Укргидрометцентр.
Фото: предупреждение об опасных метеорологических явлениях (meteo.gov.ua)
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