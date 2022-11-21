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Мокрий сніг та дощі по усій країні: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сніг на заході та дощі на сході: якою буде погода в Україні сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У північних та низці центральних областей випадатиме мокрий сніг. На решті територій дощитиме.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг. Вдень очікується мокрий сніг й дощі, а місцями - ожеледь.

На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом, а вдень на південному сході та крайньому заході без опадів.

На півдні можливі пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -5 - -3 градусів, вдень -1 - +1;
  • на заході вночі -3 - -1, а вдень -1 - +1 градуси;
  • у східних областях вночі +7 - +9 градус, а вдень +7 - +15;
  • на півдні країни вночі +2 - +9, а вдень +7 - +16 градусів;
  • у центральних областях вночі -3 - +1 градуси, вдень -1 - +5.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, очікується значний мокрий сніг та дощ. Температура становитиме від -1 до +1, а швидкість вітру - від 7 до 12 м/с.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві у поточному році відмічений рекордно довгий безморозний період - 225 днів.

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Погода в Україні