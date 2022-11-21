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Мокрый снег и дожди по всей стране: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: снег на западе и дожди на востоке: какой будет погода в Украине сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В северных и ряде центральных областей выпадает мокрый снег. На остальной части территории ожидается дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег. Днем ожидается мокрый снег и дожди, а местами - гололедица.

На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом, а днем на юго-востоке и крайнем западе без осадков.

На юге возможны порывы ветра со скоростью от 15 до 20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -5 - -3 градуса, днем -1 - +1;
  • на западе ночью -3 - -1, а днем -1 - +1 градуса;
  • в восточных областях ночью +7 - +9 градус, а днем +7 - +15;
  • на юге страны ночью +2 - +9, а днем +7 - +16 градусов;
  • в центральных областях ночью -3 - +1 градуса, днем -1 - +5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Температура составит от -1 до +1, а скорость ветра - от 7 до 12 м/с.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в текущем году отмечен рекордно длинный безморозный период - 225 дней.

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Погода в Украине