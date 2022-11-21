Мокрый снег и дожди по всей стране: какой будет погода в Украине сегодня

В северных и ряде центральных областей выпадает мокрый снег. На остальной части территории ожидается дождь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег. Днем ожидается мокрый снег и дожди, а местами - гололедица.
На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом, а днем на юго-востоке и крайнем западе без осадков.
На юге возможны порывы ветра со скоростью от 15 до 20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Температура составит от -1 до +1, а скорость ветра - от 7 до 12 м/с.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в текущем году отмечен рекордно длинный безморозный период - 225 дней.
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