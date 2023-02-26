ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мокрий сніг та до +15 вдень: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 лютого 2023 15:44
Мокрий сніг та до +15 вдень: прогноз погоди на завтра Фото: завтра у більшості областей буде плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 27 лютого, у більшості областей нашої країни очікується сніг та мокрий сніг. Проте температура повітря буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра по всій країні хмарно з проясненнями. У західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, в Карпатах місцями значний сніг.

У центрі, а також у Харківській області очікується значний мокрий сніг, а на півночі місцями невеликий мокрий сніг. На решті території - без опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом переважно від -2 до +3 градусів, а на півдні та сході до вдень+10 +15 градусів. Вночі температура на заході опуститься до -1 -6 градусів, а на півдні прогнозується до +2 +7 градусів.

Мокрий сніг та до +15 вдень: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +2 градусів, а вночі до -2 градусів.

Нагадаємо, рятувальники сьогодні зафіксували на горі Піп Іван сходження лавини. Українців закликають утриматися від походів у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни