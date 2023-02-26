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Мокрый снег и до +15 днем: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 15:44
Мокрый снег и до +15 днем: прогноз погоды на завтра Фото: завтра в большинстве областей будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 27 февраля, в большинстве областей нашей страны ожидается снег и мокрый снег. Тем не менее температура воздуха будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

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Завтра по всей стране будет облачно с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами сильный снег.

В центре, а также в Харьковской области ожидается значительный мокрый снег, а на севере местами небольшой мокрый снег. На остальной территории - без осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение преимущественно от -2 до +3 градусов, а на юге и востоке до днем +10 +15 градусов. Ночью температура на западе опустится до -1 -6 градусов, а на юге прогнозируется до +2 +7 градусов.

Мокрый снег и до +15 днем: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут от 0 до +2 градусов, а ночью до -2 градусов.

Напомним, спасатели сегодня зафиксировали на горе Пип Иван сход лавины. Украинцев призывают воздержаться от походов в горы.

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