Мокрый снег, гололед и похолодание: прогноз погоды на неделю

В начале текущей недели в Украине ожидается теплая погода без осадков. Однако с середины недели ожидается небольшое похолодание и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра" в Facebook .

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 0 +8 градусов, а днем +6 +12.

При этом с четверга, 5 января, прогнозируется изменение погодных условий. Так, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ночью ожидается мокрый снег, а днем преимущественно дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. В то же время на остальной территории ночью без осадков, а днем небольшой дождь.

Также синоптики сообщают, что в Украине местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +4 градусов, а днем температура составит +2 +8. В то же время на Закарпатье и юге страны температура прогреется до +12 градусов.

Однако на высокогорье Карпат прогнозируется значительный снег, метели. Температура в течение суток будет колебаться от -5 до 0 градусов.

Уже в пятницу, 6 января, ночью в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, днем в Карпатском регионе и в восточной части прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, а на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью и днем составит -6 0 градусов, а на северо-востоке страны опуститься до -10. В то же время в южной части, большинстве восточных областей и в Карпатском регионе ночью ожидается от -2 до +4 градусов, а днем +1 +7.

Напомним, Новый год в столице начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

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