Мокрий сніг і не тільки. Синоптики дали прогноз на найближчі три дні в Україні

Загалом, за даними синоптиків, на вихідних очікується зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла.

Субота, 2 листопада

2 листопада у більшості областей очікується невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 7-14°, на півдні країни до 19°.

Неділя, 3 листопада

3 листопада в Україні переважно без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу і понеділок пориви 15-20 м/с.

Понеділок, 4 листопада

4 листопада, за даними синоптика Наталки Діденко, у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавської області, за попереднім прогнозом, очікується складна погода- мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

"4 листопада на Лівобережжі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території без опадів", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні 2-4 листопада (meteo.gov.ua)