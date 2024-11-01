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Мокрий сніг і не тільки. Синоптики дали прогноз на найближчі три дні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2-4 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода на вихідних та у понеділок в Україні буде відрізнятися зниженням температури. Також очікується мокрий сніг та вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Загалом, за даними синоптиків, на вихідних очікується зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла.

Субота, 2 листопада

2 листопада у більшості областей очікується невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 7-14°, на півдні країни до 19°.

Неділя, 3 листопада

3 листопада в Україні переважно без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу і понеділок пориви 15-20 м/с.

Понеділок, 4 листопада

4 листопада, за даними синоптика Наталки Діденко, у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавської області, за попереднім прогнозом, очікується складна погода- мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

"4 листопада на Лівобережжі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території без опадів", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

 

Погода в Україні 2-4 листопада (meteo.gov.ua)

Погода взимку в Україні

Листопад - останній місяць осені. За прогнозами синоптиків, у листопаді 2024 року в Україні передбачається зниження температури на 5-7 градусів.

При цьому загальна температурна картина в листопаді триматиметься в межах норми. За винятком сходу і південного сходу, де термометри покажуть градуси трохи вище за норму.

Щодо зими, то, враховуючи тенденції, зима в Україні може бути не надто суворою.

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