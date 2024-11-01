Мокрый снег и не только. Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Украине

Погода на выходных и в понедельник в Украине будет отличаться понижением температуры. Также ожидается мокрый снег и ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.
В целом, по данным синоптиков, в выходные ожидается снижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 3-8° тепла, в южной части ночью и днем 3-10° тепла.
2 ноября в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла, днем 7-14°, на юге страны до 19°.
3 ноября в Украине преимущественно без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в субботу и понедельник порывы 15-20 м/с.
4 ноября, по данным синоптика Наталки Диденко, в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавской области, по предварительному прогнозу, ожидается сложная погода - мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.
"4 ноября на Левобережье небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без осадков", - отметили в "Укргидрометцентре".
Погода в Украине 2-4 ноября (meteo.gov.ua)
Ноябрь - последний месяц осени. По прогнозам синоптиков, в ноябре 2024 в Украине предполагается снижение температуры на 5-7 градусов.
При этом, общая температурная картина в ноябре будет держаться в пределах нормы. За исключением востока и юго-востока, где термометры покажут градусы несколько выше нормы.
Что касается зимы, то, учитывая тенденции, зима в Украине может быть не слишком суровой.
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