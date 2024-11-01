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Мокрый снег и не только. Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Украине

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2-4 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода на выходных и в понедельник в Украине будет отличаться понижением температуры. Также ожидается мокрый снег и ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.

В целом, по данным синоптиков, в выходные ожидается снижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем ​​до 3-8° тепла, в южной части ночью и днем ​​3-10° тепла.

Суббота, 2 ноября

2 ноября в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​7-14°, на юге страны до 19°.

Воскресенье, 3 ноября

3 ноября в Украине преимущественно без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в субботу и понедельник порывы 15-20 м/с.

Понедельник, 4 ноября

4 ноября, по данным синоптика Наталки Диденко, в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавской области, по предварительному прогнозу, ожидается сложная погода - мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

"4 ноября на Левобережье небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без осадков", - отметили в "Укргидрометцентре".

 

Погода в Украине 2-4 ноября (meteo.gov.ua)

Погода зимой в Украине

Ноябрь - последний месяц осени. По прогнозам синоптиков, в ноябре 2024 в Украине предполагается снижение температуры на 5-7 градусов.

При этом, общая температурная картина в ноябре будет держаться в пределах нормы. За исключением востока и юго-востока, где термометры покажут градусы несколько выше нормы.

Что касается зимы, то, учитывая тенденции, зима в Украине может быть не слишком суровой.

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