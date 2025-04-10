Мокрий сніг і штормовий вітер: у які регіони України завтра прийде циклон Aribert

Завтра, 11 квітня, в Україні продовжить вирувати зима серед квітня. Ще більшої негоди наробить циклон Aribert.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"11 квітня в Україні вночі затримаються заморозки 0...-4 градуси, на південному сході буде +2+4 градуси", - розповіла вона.
Впродовж дня п'ятниці в регіонах очікується:
Несприятливі погодні умови будуть завтра і у південній частині України.
"Циклон Aribert Другий зумовить сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром", - розповіла Діденко.
Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині.
"Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території - без істотних опадів", - додала вона.
У Києві 11 квітня опадів не передбачається. Вночі заморозки 0...-2 градуси, завтра вдень +3...+5 градусів.
12 квітня - перехідний день, буде спостерігатись тенденція до потепління, а вже на Вербну неділю практично повсюди в Україні потепліє. Передбачається +12...+17 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.