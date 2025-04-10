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Мокрий сніг і штормовий вітер: у які регіони України завтра прийде циклон Aribert

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода 11 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 11 квітня, в Україні продовжить вирувати зима серед квітня. Ще більшої негоди наробить циклон Aribert.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"11 квітня в Україні вночі затримаються заморозки 0...-4 градуси, на південному сході буде +2+4 градуси", - розповіла вона.

Впродовж дня п'ятниці в регіонах очікується:

  • в східних областях температура буде найвищою +5...+11 градусів;
  • у центральній частині від +3 на Вінниччині, до +8 на Дніпропетровщині;
  • у північних областях +3+6 градусів;
  • у південній частині +2+5, на Запоріжжі до +7 градусів;
  • найхолодніше буде завтра вдень в західних областях, +1+5 градусів.

Циклон Aribert

Несприятливі погодні умови будуть завтра і у південній частині України.

"Циклон Aribert Другий зумовить сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром", - розповіла Діденко.

Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині.

"Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території - без істотних опадів", - додала вона.

Погода у Києві та перехід до потепління

У Києві 11 квітня опадів не передбачається. Вночі заморозки 0...-2 градуси, завтра вдень +3...+5 градусів.

12 квітня - перехідний день, буде спостерігатись тенденція до потепління, а вже на Вербну неділю практично повсюди в Україні потепліє. Передбачається +12...+17 градусів.

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