Мокрий сніг і штормовий вітер: у які регіони України завтра прийде циклон Aribert

"11 квітня в Україні вночі затримаються заморозки 0...-4 градуси, на південному сході буде +2+4 градуси", - розповіла вона.

Впродовж дня п'ятниці в регіонах очікується:

в східних областях температура буде найвищою +5...+11 градусів;

у центральній частині від +3 на Вінниччині, до +8 на Дніпропетровщині;

у північних областях +3+6 градусів;

у південній частині +2+5, на Запоріжжі до +7 градусів;

найхолодніше буде завтра вдень в західних областях, +1+5 градусів.

Циклон Aribert

Несприятливі погодні умови будуть завтра і у південній частині України.

"Циклон Aribert Другий зумовить сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром", - розповіла Діденко.

Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині.

"Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території - без істотних опадів", - додала вона.